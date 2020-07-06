Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304). Доклад на соответствующую тему подготовили в ведомстве.

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 11

Технологии Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша Один из пользователей форума Reddit рассказал, что недавно проходил опрос от компании Nielsen, который намекнул на предположительную стоимость новой домашней игровой консоли PlayStation 5. К слову, на самом форуме модераторы ветку решили потереть, но Интернет всё помнит. 1

Армия и оружие В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Авто Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.

Энергетика «Газпром» приостановил поставку газа через Польшу После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System. 17

Политика Канье Уэст заявил о намерении бороться за пост президента США Ранее Уэст уже не раз заявлял, что будет бороться за пост президента США. Однако речь шла о выборах, которые должны состояться в 2024 году. 369

Общество Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Футбол Бывший вратарь «Спартака» тренируется с «Монако» Бывший вратарь «Спартака» и юношеской сборной России Антон Митрюшкин проводит летние сборы в составе «Монако».

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 634

Футбол Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака» Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.

Здоровье Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил в беседе с "Вечерней Москвой" угрозу распространения бубонной чумы в России.

Наука В Австралии открыли новый род тарантулов Группа ученых обнаружила совершенно новый род пауков-тарантулов, проживающий на восточном побережье Австралии.