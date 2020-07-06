Общество
ToDay News UfaМинтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304). Доклад на соответствующую тему подготовили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Технологии
Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша
Один из пользователей форума Reddit рассказал, что недавно проходил опрос от компании Nielsen, который намекнул на предположительную стоимость новой домашней игровой консоли PlayStation 5. К слову, на самом форуме модераторы ветку решили потереть, но Интернет всё помнит.
3DNews 12:47
Авто
Назвали частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Второй ошибкой специалисты называют положение ноги водителя на сцеплении. Речь идет в первую очередь о начинающих водителях.
Evo-rus.com 13:53
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
Матч состоялся в рамках 33-го тура чемпионата Англии.
CT news 03:56
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Политика
Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru 08:29
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости вчера в 04:30
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru 08:02
Политика
Канье Уэст заявил о намерении бороться за пост президента США
Ранее Уэст уже не раз заявлял, что будет бороться за пост президента США. Однако речь шла о выборах, которые должны состояться в 2024 году.
RuNews24.ru вчера в 02:13
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
Футбол
Бывший вратарь «Спартака» тренируется с «Монако»
Бывший вратарь «Спартака» и юношеской сборной России Антон Митрюшкин проводит летние сборы в составе «Монако».
Спорт день за днем 15:29
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Футбол
Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»
Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru 13:26
Политика
США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей
Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос.
URA.Ru вчера в 14:07
Политика
На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
Lenta.ru 17:48
Наука
ДНК, влияющее на COVID-19, человек получил от неандертальцев
Шведские ученые провели новое исследование, подтвердившее, что ДНК, увеличивающий риск заболевания COVID-19 человек унаследовал от неандертальцев 60 000 лет назад.
OAnews 15:27
Игры
Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar
Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru 03:28
Шоу-бизнес
София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов
Впервые Ротару опубликовала фотографию, на которой изображена ее элитная недвижимость. Особняк расположен в пригороде Киева – Конча Заспе.
iReactor 05:47
Здоровье
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил в беседе с "Вечерней Москвой" угрозу распространения бубонной чумы в России.
РИА Новости 18:39
Наука
В Австралии открыли новый род тарантулов
Группа ученых обнаружила совершенно новый род пауков-тарантулов, проживающий на восточном побережье Австралии.
МИР 24 07:59
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27