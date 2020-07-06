Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Самые высокие пенсии у россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области, а самые низкие — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году.
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Минтруд назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Коммерсантъ10:34

Названы регионы России, где получают самые высокие пенсии

Московский Комсомолец09:36

Названы российские регионы с самыми высокими пенсиями

Lenta.ru10:08

Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями

Газета.Ru10:04

Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

РИА Новости09:59

Стали известны регионы с самыми большими пенсиями

Москва 2409:49

Назван регион с самими высокими пенсиями в России

Комсомольская правда10:25
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Происшествия

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

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Политика

Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме

Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Общество

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
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Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом

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«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»

CT news 17:05
Политика

Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России

Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm 07:54
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Кино

«Край света» в этом году пройдет, но по-другому

Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru 14:22
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Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
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Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
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Армия и оружие

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
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Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату

RT на русском вчера в 16:25
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Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе

Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.
Вокруг ТВ 04:47
Общество

Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией

РИА Новости 06:57
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
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Общество

В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку

Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород 10:59
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Игры

Ice-Pick Lodge анонсировала три новые игры — все для смартфонов

Игромания.ру 14:26
Армия и оружие

Эксперты доказали в цифрах степень опасности американских биолабораторий

В ходе международной конференции, посвященной работе американских биолабораторий на территории восточноевропейского пространства, прошедшей на площадке «Общественной службы новостей» при поддержке «Ридуса» эксперты поделились данными о деятельности биолабораторий США.
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Происшествия

В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка

Сахалин.Инфо 19:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
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Политика

Сенатор РФ призвал ввести санкции против Великобритании

Россия должна ввести санкции против Великобритании, заявил сенатор РФ Олег Морозов, 6 июня сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
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Происшествия

Власти Читы заплатят за информацию о просверливших деревья гражданах

Забайкальский рабочий 04:40
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Гаджеты

Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei

Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
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Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости вчера в 04:30
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
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