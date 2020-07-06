Самые высокие пенсии у россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области, а самые низкие — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году.

Минтруд назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

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Общество Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

Политика Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 387

Кино «Край света» в этом году пройдет, но по-другому Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

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Гаджеты Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже "Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина. 68