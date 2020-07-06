Общество

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В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минтруда.
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Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском (28 219,13 рубля) и Ненецком (25 215,13 рубля) автономных округах, следует из доклада Минтруда. За ними идут Камчатка (24 409,59 рубля) и Магаданская область (24 304,94 рубля).
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Минтруд назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

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Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

РИА Новости09:59

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Комсомольская правда10:25

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Московский Комсомолец09:36
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Происшествия

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Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реанимацию из-за травмы

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Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

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Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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Британская компания Aston Martin изготовит копию спортивной модели DB5.
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25 приложений для Android похищали учетные данные Facebook

Двадцать пять приложений для операционной системы Android, которые можно было загрузить со страниц интернет-магазина Google Play Store, являются вредоносными.
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