Общество
Национальная служба новостейМинтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минтруда.
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Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском (28 219,13 рубля) и Ненецком (25 215,13 рубля) автономных округах, следует из доклада Минтруда. За ними идут Камчатка (24 409,59 рубля) и Магаданская область (24 304,94 рубля).РИА Новости09:59
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