Общество
Российская газетаМинтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
Самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Ненецкого автономного округа. Средний размер пенсий в Чукотском автономном округе - более 28 тыс рублей, в Ненецком - свыше 25 тысяч. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад Минтруда.
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Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Экономика
Счетная палата проверит эффективность поддержки граждан в период пандемии
Счетная палата РФ дополнила план проверок на 2020 год новыми контрольными мероприятиями для анализа эффективности работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса.
ТАСС 17:12
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Общество
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Известия 16:09
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
CT news 06:52
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.
CT news 16:00
Общество
Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом
В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
Новости Ярославля 76.ru 02:42
Здоровье
Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 08:26
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Музыка
Захарова анонсировала выход двух песен на свои стихи
Культуромания 08:56
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Экономика
Издательства приостановили поставки книг в «Республику»
Издательства "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер" прекратили поставки книг в сеть магазинов "Республика" из-за долгов, ритейлер предложил им дисконтировать большую часть его долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на издателей.
Интерфакс 04:20
Общество
Microsoft хочет купить права на Mortal Kombat и Batman
К необъявленным проектам относятся: Batman, игра Harry Potter с открытым миром и следующий проект от разработчика Arkham Rocksteady Studios.
МИТ 16:04
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru 10:30
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 16:22
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
Автоновости дня 04:03
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40