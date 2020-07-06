Самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Ненецкого автономного округа. Средний размер пенсий в Чукотском автономном округе - более 28 тыс рублей, в Ненецком - свыше 25 тысяч. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад Минтруда.

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Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2

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Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 6

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Культура Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке Министр культуры Ольга Любимова во время посещения экспозиции выставки "Ненавсегда" в Новой Третьяковке отметила ее монументальность. 3

Общество Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя Болсонару уже сдавал тест на коронавирус в марте после того, как инфекцию выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена. 1

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