Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Ненецкого автономного округа. Средний размер пенсий в Чукотском автономном округе - более 28 тыс рублей, в Ненецком - свыше 25 тысяч. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад Минтруда.
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Минтруд назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

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Стали известны регионы с самыми большими пенсиями

Москва 2409:49

Названы регионы России, где получают самые высокие пенсии

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Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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По словам Blizzard, объединение малозаселенных серверов в World of Warcraft пройдет в течение 2-3 следующих месяцев.
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