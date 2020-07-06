Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304). Доклад на соответствующую тему подготовили в ведомстве.

Авто Ford показал три версии внедорожника Bronco и анонсировал суббренд Менеджер по маркетингу нового суббренда Марк Грюбер напомнил, что предлагал возродить семейство Bronco ещё в 2015 году, аргументируя тем, что у очень немногих производителей остались в линейках настоящие внедорожники, чья популярность только растёт от года к году. 1

Происшествия В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.

Общество Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников Работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудится их удаленный сотрудник.

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 1

Политика Трампа предупредили о знании Путиным английского языка Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении. 14

Футбол Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 11

Футбол Бывший вратарь «Спартака» тренируется с «Монако» Бывший вратарь «Спартака» и юношеской сборной России Антон Митрюшкин проводит летние сборы в составе «Монако».

Армия и оружие «Россия ставит на мобильность»: польские аналитики о «Тосочке» Ставка на мобильность По мере эксплуатации ТОС-1А на сирийском фронте назрела необходимость дальнейшего развития системы.