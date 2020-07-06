Общество

ToDay News UfaToDay News UfaМинтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304). Доклад на соответствующую тему подготовили в ведомстве.
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