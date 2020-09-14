Москва, 14 сентября 2020, 18:14 — REGNUM Проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2021 − 2023 годы предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году на 6,3%, социальных пенсий — на 2,6%. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе Минтруда.