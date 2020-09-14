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REGNUM
REGNUM

Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2021 году

Москва, 14 сентября 2020, 18:14 — REGNUM Проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2021 − 2023 годы предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году на 6,3%, социальных пенсий — на 2,6%. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе Минтруда.В источнике
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Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ru10:31
Телеканал 360°

Средний размер пенсии в России увеличится почти на тысячу рублей в следующем году

Телеканал 360°11:26
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском11:01
Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Ру10:35
Российская газета

Средняя пенсия в следующем году увеличится до 17443 рублей

Российская газета11:29
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС10:25
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия10:10

Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.
Общественная служба новостей09:40
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Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин ввели в краснодарской гимназии № 25 до 28 сентября из-за угрозы распространения коронавируса в связи со случаями заражения, учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в понедельник в учебном заведении.
ТАСС10:49
21

Арендаторы свернули торговлю

Высвобождение помещений стрит-ритейла в JLL называют естественным последствием действовавших ограничений: на фоне закрытия магазинов и заведений общепита число открытий снизилось в два раза относительно аналогичного периода прошлого года.
Коммерсантъвчера в 03:00
6

Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
16

Суд отказал создателям фильма «Дау» в иске к Минкультуры РФ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского, сообщила "Интерфаксу" представитель проекта в России Дарья Виолина.
Интерфакс09:52
2

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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