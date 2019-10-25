Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет, показатель вырос почти на год по сравнению с 2011 годом, сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на первого заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Вовченко.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5% Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.

Политика Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Общество Первый российский боевой ледокол спустили на воду Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.

Футбол Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Армия и оружие ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.

Авто Volkswagen представил Golf восьмого поколения Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.

Культура Вологжанка Юлия Сыромятникова дошла до финала «Поле чудес» Сегодня на первом канале вышел выпуск легендарной передачи «Поле чудес» с участницей из Вологды Юлией Сыромятниковой.

Шоу-бизнес Решетова показала свой живот после родов Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Хоккей Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.

Общество Волож прокомментировал законопроект о значимых сайтах Генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож считает, что власти, вероятно, услышали часть аргументов "Яндекса" относительно законопроекта о значимых сайтах.

Политика Лавров прокомментировал освобождение Бутиной в США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал освобождение осужденной в США россиянки Марии Бутиной.