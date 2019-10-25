Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинтруд назвал средний возраст россиян при рождении первенца

Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет, показатель вырос почти на год по сравнению с 2011 годом, сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на первого заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Вовченко.
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