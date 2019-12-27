Экономика

Капитал страныКапитал страныМинтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году

Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".
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«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте федерального ведомства.
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Минтруд выпустил отчет о росте пенсий в 2019 году

Газета.Ruвчера в 06:56

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Российская газетавчера в 03:18

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Говорит Москвавчера в 02:43

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

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В Омске столкнулись маршрутка и «КамАЗ»: семь человек пострадали

В субботу, 28 декабря, в результате столкновения маршрутки и "КамАЗа" в Омске семь человек получили травмы различной степени тяжести.
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Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году

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Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву

Черный ящик самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося накануне в Казахстане, расшифруют в Москве.
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Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
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РИА Новости вчера в 01:39
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