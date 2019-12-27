с чего всё началось

Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".

Минтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году

Шоу-бизнес Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек Публикация от Московский театр СОВРЕМЕННИК (@sovremenniktheatre) 26 Дек 2019 в 9:33 PST Галина Волчек вместе с Олегом Табаковым была одним из основателей «Современника» в 1956 году, а затем стала его художественным руководителем.

Хоккей Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Энергетика «Газпром» захотели лишить монополии Российскую компанию «Газпром» захотели лишить монополии — допуск к экспорту газа по трубе могут получить независимые производители.

Фигурное катание Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.

Авто Рассекречены новинки от Hyundai для России в 2020 году Компания Hyundai намерена до первой половины следующего года представить на российском рынке две новые модели Hyundai Solaris и Creta.

Общество Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.

Политика Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году «Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против «Северного потока – 2» не оставили от них камня на камне», — написал Пушков в своем Twitter.

Хоккей Брагин рассказал о выборе вратаря на матч с Канадой Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в стартовом поединке групповой стадии чемпионата мира от Чехии (3:4) рассказал, что его тренерский штаб еще не определился с тем, кто будет защищать ворота команды во второй встрече группового этапа против Канады, которая состоится 28 декабря.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.

Политика Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.