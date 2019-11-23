с чего всё началось

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

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Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.