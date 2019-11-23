Общество
RT на русскомМинтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.RT на русском07:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Происшествия
Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы
Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Фигурное катание
Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку
Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Экономика
Moody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства
Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Хоккей
«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Наука
Учёные: стремление выжить выведет искусственный интеллект на новый уровень
Идея учёных базируется на понятии гомеостаза.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Политика
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Игры
Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx
Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
Политика
В Москве проходит съезд «Единой России»
В Москве открылся очередной, девятнадцатый, съезд "Единой России".
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Футбол
«Барселона» заработала в Лиге Чемпионов больше остальных
Всего же, каталонская команда за участие в Лиге Чемпионов 2018\2019 получит около 100 млн евро.