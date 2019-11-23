Общество

RT на русскомRT на русскомМинтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
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Как сообщает «Российская газета
» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.
RT на русском07:19

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Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

RT на русском07:19

Минтруд рассказал о порядке досрочного выхода на пенсию при потере работы

Коммерсантъ07:17

Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

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News.ru05:02

Минтруд объяснил порядок досрочного выхода на пенсию при потере работы

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Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию

Вести.Ru05:32

Как досрочно выйти на пенсию?

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