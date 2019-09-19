Общество

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В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели. Как сообщил в четверг, 19 сентября, глава департамента условий и охраны труда министерства Валерий Корж, такое нововведение возможно, если зарплаты работников из-за него не уменьшатся.
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Эксперт назвал отрасли, которые убьет четырехдневка

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Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
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