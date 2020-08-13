с чего всё началось

Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года до 11,4 тысяч рублей на душу населения. Соответствующий проект министерства опубликован на онлайн-портале правовой информации.

Общество Умер брат президента США Роберт Трамп Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его младший брат Роберт умер в субботу. 45

Происшествия Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии. 14

Здоровье Радий Хабиров выразил опасения по поводу возвращения детей в школы Власти республики выразили опасения по поводу возможных новых очагов в учебных заведениях после начала учебного года 1 сентября, когда дети пойдут в школу. 84

Политика На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке В штабе Цепкало сообщили ТАСС, что уголовное дело может быть связано с проверкой заявления бизнесмена из Турции Седата Игдеджи. 2

Политика В Москве прошел круглый стол к столетию Варшавской битвы Неудобная правда, которую замалчивает Варшава, и другие факты о Польско-советской войне стали главной темой круглого стола.

Армия и оружие В США истребители перехватили самолет над гольф-клубом Трампа В небе над американским штатом Нью-Джерси военным истребителям пришлось перехватить небольшой самолет, приблизившийся к гольф-клубу в городе Бедминстер.

Армия и оружие Армия Израиля сообщила о перехвате двух ракет из сектора Газа Армия Израиля сообщила, что система ПРО «Железный купол» перехватила две ракеты, которые были запущены из сектора Газа.

Энергетика Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири» Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года. 35

Политика Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии. 738

Хоккей «Тампа» Кучерова обыграла «Коламбус» и вышла вперед в серии Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков заработал показатель полезности «-2». «Тампа» ведет в серии со счетом 2-1.

Музыка 11-летний сын Эмина Агаларова выпустил дебютную песню На днях Али выступающий под псевдонимом A.LI. презентовал свою дебютную песню «Еду на капоте», которая написана в стиле рэп. 8

Экономика Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в распоряжении. 49

Политика Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. 264

Происшествия AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа. 874