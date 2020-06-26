Общество
RT на русскомМинтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
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Общество
Unilever приостановит рекламу в социальных сетях в США
Международная компания Unilever приостановит рекламу в Facebook, Twitter и Instagram в США из-за "поляризованной атмосферы".
Газета.Ru 14:06
Общество
ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса
AstraZeneca догоняет американская биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся исследованием и разработкой лекарств на основе исключительно матричной РНК.
РИА Новости 13:06
Общество
Студия Лебедева больше года выдавала нейросеть за живого дизайнера
Отмечается, что нейросеть долго выдавали за живого дизайнера: она даже получила собственное имя – Николай Иронов.
iReactor 07:14
Футбол
Сергей Семак: рад, что команда проявила характер в игре с «Крыльями»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в победном матче 24-го тура российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов" (2:1).
Вести.Ru 16:55
Происшествия
Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом
Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Коммерсантъ 24 июня в 20:53
Киберспорт
Вложите душу: Dying Light: Hellraid выйдет 23 июля
Игромания.ру 12:27
Общество
Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей
Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд.
Lenta.ru 15:35
Авто
АвтоВАЗ готовит к выпуску модели на новой платформе Renault-Nissan
Сама платформа не является новой и это CMF-B-LS, а точнее ее новая модификация.
Tvoe-avto.com вчера в 05:15
Происшествия
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга
Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны
Федеральное агентство по туризму России опубликовало список стран, где в настоящий момент для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Известия 15:29
Политика
Лукашенко похвалил парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил прошедший в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 13:04
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru 08:30
Шоу-бизнес
Дибров с женой устроили фотосессию в стиле Петросяна и Степаненко
Первым выступил телеграм-канал «Беспощадная красота»: «Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости», – пошутили сплетники.
Собеседник 13:57
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Шоу-бизнес
Пластический хирург Тимур Нугаев по синяку определил характер повреждения носа Ксении Собчак
Пластический хирург Тимур Нугаев подчеркнул, что у Собчак можно заметить следы, которые свойственны травме носа.
Evo-rus.com 15:23
Игры
Упоминание Ведьмак 3 найдено в Cyberpunk 2077
На одной из обложек внутриигрового журнала обнаружена Цири Уже в начале Cyberpunk 2077 можно встретить пасхалку из «Ведьмака 3». Её обнаружили журналисты издания GameSpot, которые недавно тестировали пролог игры.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Общество
Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор
Режиссер Кирилл Серебренников, получивший условный срок по делу «Седьмой студии», намерен обжаловать приговор.
Русская Планета 10:50
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00