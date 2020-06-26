Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

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