Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

с чего всё началось

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Общество Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны. 6,8K

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 144

Общество Bloomberg: Цукерберг потерял $7 млрд на рекламе в Facebook Потерей 7 млрд долларов для главы корпорации Facebook Марк Цукерберг обернулся бойкот на размещение рекламы рада фирм на платформах социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter, входящих в состав компании, 27 июня сообщает Bloomberg. 3

Политика В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США. 102

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости". 2,2K

Футбол «Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 2,4K

Политика Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США. 341

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 683

Экономика Эксперт Васильев объяснил, какая валюта заменит доллар после его краха Возможное обесценивание доллара может стать своеобразным тревожным сигналом для Федеральной резервной системы (ФРС), которая, по мнению эксперта, слишком напористо накачивает американскую и мировую экономику долларом, передает "ФедералПресс" со ссылкой на ФБА "Экономика сегодня". 13

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 362

Происшествия В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж Набережной им. Горького. 3

Политика Россия и Турция намерены возобновить авиасообщение между странами Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ведут переговоры по вопросу возобновления авиасообщения между странами, заявил Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. 1

Наука Ученые смогли напечатать дамасскую сталь Тщательно проанализировав первый напечатанный образец под микроскопом и даже составив атомную карту слоев, исследователи убедились, что смогли добиться желаемого результата.

Общество В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. 272

Политика Пять стран потребовали от правительства РФ соблюдать права ЛГБТ Исполнять обязательства по защите представителей ЛГБТИ-сообщества призвали российское правительство послы пяти стран: Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии 27 июня в обращении стран-участниц партнерства «Пять Глаз». 10

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня. 2K

Шоу-бизнес Асмус подтвердила, что является инициатором развода Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.