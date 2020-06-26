Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

с чего всё началось

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. Кузнецова рассказала, что граждане обращаются с этой просьбой все чаще.

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Политика Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. 181

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,6K

Спорт Гимнастка Маргарита Мамун сфотографировалась в купальнике и вызвала зависть фанатов Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию, на которой попозировала в купальнике на берегу моря. 1

Футбол Полиция Ливерпуля получила приказ о разгоне празднующих болельщиков из центра города Мэр Ливерпуля (Англия) издал приказ сотрудникам правоохранительных органов о разгоне болельщиков, отмечающих чемпионство мерсисайдцев в английской Премьер-лиге спустя 30 лет, информирует Liverpool Echo.

Наука На Солнце обнаружили новые частицы Благодаря детектору Borexino, расположенному в подземной лаборатории в Италии, ученым удалось зарегистрировать нейтрино, участвующие в цикле CNO. 18

Общество Техас снова установил антирекорд по числу зараженных коронавирусом Даллас, США, 25 июня 2020, 06:06 — REGNUM В американском штате Техас выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает служба здравоохранения штата. 74

Экономика Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса. 7

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера. 43

Здоровье Оперштаб не видит перегрузки коронавирусных больниц Екатеринбурга Ранее сообщалось, что жителей Екатеринбурга помимо муниципальных принимают психиатрическая и наркологическая больницы, свердловский госпиталь ветеранов войн, ОДКБ, НИИ ОММ, а также медучреждения в Сысерти, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме. 38

Происшествия В Магаданской области медведь убил человека из геологической партии По сведениям источника, на труднодоступной территории округа полевые работы вела геологическая партия в составе 6 человек.

Гаджеты Появились характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi Речь идет о смартфоне Redmi 9A, выполненном в современном дизайне с использованием каплевидного выреза под фронтальную камеру с модулем на 5 Мп. 1

Общество Актер отказался озвучивать персонажа из «Гриффинов» из-за цвета кожи Актер Майк Генри, который был голосом Кливленда Брауна из «Гриффинов», отказался от озвучки этого персонажа.

Общество Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. 26