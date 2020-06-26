Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. Кузнецова рассказала, что граждане обращаются с этой просьбой все чаще.

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 2,7K

Технологии Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем» Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».

Футбол «Монако» объявил об уходе шести футболистов "Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.

Армия и оружие Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,6K

Общество Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей. 5

Политика Путин пригласил Макрона в Россию Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. 55

Общество Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины. 1

Хоккей Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.

Политика Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.