Коронавирус
ИнтерфаксМинтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. Кузнецова рассказала, что граждане обращаются с этой просьбой все чаще.
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Общество
Россиянин Медведев признал в суде США вину в киберпреступлениях
Россиянин Сергей Медведев, обвиненный в США в киберпреступлениях и причинении ущерба на $568 млн, признал вину, сообщил 26 июня американский минюст.
Известия 17:27
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Футбол
«Монако» объявил об уходе шести футболистов
"Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
Кино
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября
Srnsk 15:50
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии
РИА Новости 17:41
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Космос
Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни
РИА Новости 23 июня в 04:59
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы
АиФ Санкт-Петербург 09:35
Здоровье
В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19
В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19.
Piter.tv 13:24
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com 15:09
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится 1 июля
Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за коронавируса, будет возобновлено 1 июля.
Известия 05:34
Общество
Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор
По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
Говорит Москва 10:25
Политика
Путин пригласил Макрона в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию.
Lenta.ru 12:36
Общество
Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов
Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины.
РБК 15:47
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Политика
Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона
Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.
Коммерсантъ 16:42
Происшествия
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25