Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. Кузнецова рассказала, что граждане обращаются с этой просьбой все чаще.
Читать в источнике
Комментировать571

Подробнее о событии

Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет

РИА Новости17:56

Омбудсмен сообщила об отказе Минтруда расширить детские выплаты

РБК16:54

В России назвали причину отказа в выплатах семьям с детьми 16 и 17 лет

Lenta.ru16:37

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Интерфакс16:36

Минтруд не поддержал идею Кузнецовой о выплатах детям 16 и 17 лет

Московский Комсомолец15:55

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

RT на русском15:25

Кузнецова: Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет

ТАСС14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Общество

Россиянин Медведев признал в суде США вину в киберпреступлениях

Россиянин Сергей Медведев, обвиненный в США в киберпреступлениях и причинении ущерба на $568 млн, признал вину, сообщил 26 июня американский минюст.
Известия 17:27
2
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
2,7K
Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК 15:39
30
Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
265
Технологии

Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Футбол

«Монако» объявил об уходе шести футболистов

"Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
3
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
8
Общество

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
6
Кино

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

Srnsk 15:50
6
Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии

РИА Новости 17:41
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
89
Космос

Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

РИА Новости 23 июня в 04:59
3
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
32
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
630
Общество

В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы

АиФ Санкт-Петербург 09:35
225
Здоровье

В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19

В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19.
Piter.tv 13:24
1
Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
1,9K
Армия и оружие

Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com 15:09
13
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
1,6K
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится 1 июля

Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за коронавируса, будет возобновлено 1 июля.
Известия 05:34
18
Общество

Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор

По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
Говорит Москва 10:25
5
Политика

Путин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию.
Lenta.ru 12:36
55
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru 12:22
139
Общество

Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов

Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины.
РБК 15:47
1
Происшествия

Суд в Шри-Ланке арестовал россиян за сбор жуков

BFM.ru 16:29
45
Хоккей

Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Политика

Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона

Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.
Коммерсантъ 16:42
Происшествия

В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25
35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное