Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

с чего всё началось

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. Кузнецова рассказала, что граждане обращаются с этой просьбой все чаще.

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 289

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 540

Интернет Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.

Общество Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха. 8

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 361

Общество Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. 127

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 2,1K

Общество С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров С 1 июля будут увеличены выплаты для пенсионеров, которые появляются опекунами или попечителями детей до 18 лет. 6

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. 591

Кино Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.

Здоровье Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч.

Общество В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19 В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.

Футбол Чаловым интересуются «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм» Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги – «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм».

Общество Кирилл Серебренников осужден на три года условно Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса". 2,3K