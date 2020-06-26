Общество
ИнтерфаксМинтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. Кузнецова рассказала, что граждане обращаются с этой просьбой все чаще.
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с чего всё началось
Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.ТАССвчера в 14:59
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В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
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Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля будут увеличены выплаты для пенсионеров, которые появляются опекунами или попечителями детей до 18 лет.
Территория новостей 01:50
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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РБК 25 июня в 18:03
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
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Известия вчера в 15:25
Экономика
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В Москве водитель «Ягуара» решил избежать медосвидетельствования с помощью взятки в размере 300 тыс. рублей.
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Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч.
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Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
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Общество
В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
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Чаловым интересуются «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм»
Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги – «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм».
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Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".
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По сообщению телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в отечественном ОПК, правительство Индии не исключает возможность приобретения российских танков на базе платформы «Армата».
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05