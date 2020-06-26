Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМинтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. Кузнецова рассказала, что граждане обращаются с этой просьбой все чаще.
Читать в источнике
Комментировать3,6K
с чего всё началось

Кузнецова: Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет

Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
ТАССвчера в 14:59

Подробнее о событии

Минтруд не поддержал предложение о выплате на детей от 16 до 18 лет

REGNUM01:48

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июня

Интерфакс01:17

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

RT на русскомвчера в 15:25

Омбудсмен сообщила об отказе Минтруда расширить детские выплаты

РБКвчера в 16:54

В России назвали причину отказа в выплатах семьям с детьми 16 и 17 лет

Lenta.ruвчера в 16:37

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

РИА Новостивчера в 17:56

Кузнецова: Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет

ТАССвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
289
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
6
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
11
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
540
Интернет

Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память

Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру 03:28
Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
61
Общество

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
8
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
361
Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

РИА Новости вчера в 23:06
10
Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости вчера в 14:58
127
Общество

В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Shraibikus News вчера в 16:16
127
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
2,1K
Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля будут увеличены выплаты для пенсионеров, которые появляются опекунами или попечителями детей до 18 лет.
Территория новостей 01:50
6
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
591
Кино

Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой

В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 25 июня в 17:14
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
121
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
245
Здоровье

Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса

На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.
Kursk.com 02:10
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
173
Экономика

В Краснодаре с 1 июля 2020 года подорожают услуги ЖКХ

Грядет очередное повышение тарифов ЖКХ. Уже с 1 июля в Краснодаре начнут по-новому рассчитывать стоимость коммунальных услуг.
Царьград 03:26
6
Происшествия

Москвич на «Ягуаре» предложил инспектору взятку в 300 тыс. рублей

В Москве водитель «Ягуара» решил избежать медосвидетельствования с помощью взятки в размере 300 тыс. рублей.
Известия 02:57
10
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч.
Lenta.ru 03:54
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
39
Наука

Пушистый робот-тюлень снимает боль и делает счастливее

БК55 03:00
Общество

В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
Футбол

Чаловым интересуются «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм»

Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги – «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм».
Metaratings 02:52
Общество

Кирилл Серебренников осужден на три года условно

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 09:43
2,3K
Армия и оружие

Индия заинтересовалась возможностью покупки танков «Армата»

По сообщению телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в отечественном ОПК, правительство Индии не исключает возможность приобретения российских танков на базе платформы «Армата».
Военное дело 02:47
Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
24
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
875
Как работают Яндекс.Новости?
Главное