Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

с чего всё началось

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

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