Общество
РИА НовостиМинтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
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с чего всё началось
Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.ТАССвчера в 14:59
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Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Здоровье
Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета
Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета, на который стоит обратить внимание.
Evo-rus.com 03:18
Шоу-бизнес
Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:51
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Политика
Американское издание объяснило, почему Россия «одержима» Второй мировой войной
Появились даже фразы об "одержимостью" России Второй мировой войной. Статью об этом опубликовало издание The Christian Science Monitor.
Военное обозрение 03:48
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Как сообщает ToDay News Ufa источник, российский хакер Сергей Медведев признал свою вину перед судьёй окружного суда Невады США.
ToDay News Ufa 04:25
Общество
В регионе 59 новых заболевших коронавирусом
Число выздоровевших и выписанных пациентов за сутки превысило количество заболевших и составило 9200 человек. всего в стране победить болезнь удалось 393352 пациентам.
Волга Ньюс 03:53
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Иркутской области
Сотрудники ГИБДД в Заларинском районе Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и один получил травмы.
ТАСС 03:26
Политика
Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию в Подмосковье
В субботу, 27 июня, Элла Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию на одном из участков в Подмосковье.
ФедералПресс 04:18
Шоу-бизнес
«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку
Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 25 июня в 12:22
Общество
В Сочи санатории разворачивают туристов обратно
Туристам советуют в этом случае не пытаться попасть в санаторий, а лучше бронировать отели и гостевые дома.
Соловей.Инфо 03:44
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Политика
Киев впервые предоставил документы по вопросу особого статуса Донбасса
Впервые за длительный период с начала переговоров по Донбассу Киев предъявил документы, необходимые для работы над юридической составляющей особого статуса Донецкой народной республики.
ТК Звезда 25 июня в 16:31
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета вчера в 12:13
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт вчера в 16:59
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru вчера в 05:18