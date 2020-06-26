Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
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Кузнецова: Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет

Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
ТАССвчера в 14:59

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Минтруд не поддержал предложение о выплате на детей от 16 до 18 лет

REGNUM01:48

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

RT на русскомвчера в 15:25

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

РИА Новостивчера в 17:56

Омбудсмен сообщила об отказе Минтруда расширить детские выплаты

РБКвчера в 16:54

В России назвали причину отказа в выплатах семьям с детьми 16 и 17 лет

Lenta.ruвчера в 16:37

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июня

Интерфакс01:17

Кузнецова: Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет

ТАССвчера в 14:59
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Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском вчера в 17:52
49
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
82
Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
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Футбол

«Атлетик» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании 27 июня

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Мальорка» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Чемпионат 02:00
Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
16
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Общество

Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»

Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
31
Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Ведомости вчера в 14:58
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Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
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Происшествия

Шесть больных коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области

По данным на утро 27 июня, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 6857 случаев коронавируса: 3994 человека лечатся в больницах, 2774 уже здоровы, 89 заболевших скончались: 40 человек умерли от коронавируса, 49 – от других заболеваний, не связанных с инфекцией.
АиФ Иркутск вчера в 23:01
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
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Транспорт

Число рейсов бизнес-джетов из Москвы в начале лета выросло вдвое

Число перелетов на бизнес-джетах из аэропортов Москвы выросло с апреля до середины июня в два с лишним раза: с 400 до примерно 850 рейсов в месяц, рассказали РБК два источника в московских аэропортах.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
12
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
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Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Здоровье

За сутки в Узбекистане выявлено 262 случая COVID-19

Ташкент, 27 июня 2020, 08:57 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили выявлено 262 случая COVID-19.
REGNUM 01:57
Футбол

ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета вчера в 11:24
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Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

РИА Новости вчера в 23:06
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
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Экономика

Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Космос

SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink

Интерфакс вчера в 17:32
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Происшествия

Фигурантов дела о хищении в Ново-Огарево перевели под домашний арест

Фигуранта дела о хищениях при строительстве и реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево, гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко перевели под домашний арест.
РБК вчера в 12:20
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня вчера в 05:20
36
Общество

Путин поздравил выпускников российских школ и вузов

Известия вчера в 18:10
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