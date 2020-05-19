Коронавирус
РИА НовостиМинтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
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с чего всё началось
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).Интерфаксвчера в 19:02
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Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Общество
Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
По данным синоптиков, потепление в европейской части России до отметки в 20°C должно произойти в последние пять дней мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 22:48
Финансы
Рынок российских акций начал торговую неделю активным ростом
В лидерах роста на отечественном рынке - привилегированные и обыкновенные акции "Ленэнерго" (+12% и +26% соответственно), торги которыми были приостановлены в середина марта в связи с реорганизацией компании.
ТАСС вчера в 13:16
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
В сюжете немецкого телеканала MDR, рассказывающем об отношениях ГДР и СССР, советские военные, базировавшиеся в восточной Германии, были названы «оккупантами».
Известия 00:43
Футбол
Владелец «Удинезе» раскритиковал решение о возобновлении Бундеслиги
Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо жестко высказался о возобновлении сезона в чемпионате Германии.
Газета.Ru вчера в 20:31
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями
Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.
Pravda.Ru вчера в 11:11
Общество
Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы
Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа вчера в 15:26
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии скончался 6-месячный ребенок
Советник министра добавил, что на следующий день после перевода ребенка на аппарат искусственной вентиляции легких была отмечена отрицательная динамика состояния, а после – смерть мальчика.
RuNews24.ru вчера в 23:45
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
Уволенный инспектор Госдепа США расследовал продажу оружия саудитам
Генеральный инспектор Государственного департамента Стив Линик, уволенный президентом Дональдом Трампом 15 апреля, почти завершил расследование решения государственного секретаря Майка Помпео об ускорении продажи оружия на 8 миллиардов долларов Саудовской Аравии, заявил председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел, сообщило 18 мая агентство CNN.
ИА Красная Весна вчера в 15:05
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 17 мая в 02:22
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика
США отправят в Россию аппараты ИВЛ
США отправят в России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего отца
REGNUM вчера в 18:56
Политика
Аксенов оценил планы Украины по «деоккупации Крыма»
Настоящие интересы жителей Крыма ничего не значат для официальных лиц Украины, считает глава российского полуострова Сергей Аксенов.
SM News вчера в 14:45
Здоровье
Олег Хорохордин перенес праздник алтайского народа Эл Ойын на 2021 год
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение о переносе межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын на 2021 год, когда будет отмечаться тридцатилетие с момента образования региона.
Байкал24 00:12
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
РИАМО вчера в 13:34
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России будут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений
Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК вчера в 22:00