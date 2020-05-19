Экономика
РИА НовостиМинтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
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с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер» на «Первом канале» .Профильвчера в 19:00
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Здоровье
В Саратове у больной коронавирусом прошли роды
Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденным коронавирусом.
Saratovnews 15:38
Политика
США могут запретить въезд в страну из Бразилии
Власти США рассматривают возможность запрета въезда в страну из Бразилии из-за ситуации с коронавирусом нового типа в латиноамериканском государстве, заявил президент США Дональд Трамп по итогам заседания, трансляция которого велась на сайте Белого дома.
Газета.Ru 16:59
Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК 18:27
Общество
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском 13:27
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ
Московский Комсомолец 17 мая в 13:14
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Футбол
Бабаев открестился от интереса ЦСКА к Деспотовичу
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Джордже Деспотович, выступающий за "Оренбург", может перебраться в столичный ЦСКА.
Sport.ru 12:14
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Недвижимость
Конец мегаполисов: стоит ли ждать массового оттока людей из Москвы
Как отмечают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.ru», особо преуспел в этом вторичный рынок жилья, который по их мнению, может впасть в коматозное состояние из-за резкого расхождения между пожеланиями продавцов и финансовыми возможностями покупателей.
Ридус 18:01
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета 14:21
Политика
В администрации США отреагировали на выздоровление Мишустина
Американские власти рады, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого в конце апреля был диагностирован коронавирус, выздоровел, сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
Взгляд.ру 18:07
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
В Комитете СФ по социальной политике 19 мая прошло заседание, посвященное, в частности, детскому летнему отдыху, на котором Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря в регионах с 1 июля.
Profi.travel 12:24
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
Американские военные в Сирии активно взаимодействуют с боевиками.
Российская газета вчера в 23:40
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Космос
Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды
Коронограф помогает увидеть далекие и тусклые объекты, находящиеся поблизости от ярких, и позволил лучше рассмотреть новорожденные планеты на общем фоне газопылевого диска PDS 70.
Naked Science 03:11
Космос
Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли
Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости 12:09
Общество
Срок уведомления работников об увольнении может быть сокращен
Кравченко уверен, что уменьшение срока уведомления об увольнении нарушает положения Трудового кодекса РФ, в котором предусмотрено предложение увольняемому нового рабочего места на том же предприятии и возможность увольняемым найти новое место работы за два месяца после уведомления.
ИА Красная Весна 13:33
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Общество
В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой
Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
REGNUM 18:31
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me 09:20
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
Политика
В Дагестан приехал замминистра обороны России
Mirmol.ru 14:02
Происшествия
На Кубани СК возбудил уголовное дело из-за выплат медикам
Краснодар, 19 мая 2020, 17:49 — REGNUM Уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, возбуждено в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СКР 19 мая.
REGNUM 10:49