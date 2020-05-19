с чего всё началось

Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.

Здоровье В Саратове у больной коронавирусом прошли роды Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденным коронавирусом. 2

Политика США могут запретить въезд в страну из Бразилии Власти США рассматривают возможность запрета въезда в страну из Бразилии из-за ситуации с коронавирусом нового типа в латиноамериканском государстве, заявил президент США Дональд Трамп по итогам заседания, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

Экономика Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом. 751

Общество Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. 639

Футбол Бабаев открестился от интереса ЦСКА к Деспотовичу Накануне в СМИ появилась информация о том, что Джордже Деспотович, выступающий за "Оренбург", может перебраться в столичный ЦСКА.

Недвижимость Конец мегаполисов: стоит ли ждать массового оттока людей из Москвы Как отмечают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.ru», особо преуспел в этом вторичный рынок жилья, который по их мнению, может впасть в коматозное состояние из-за резкого расхождения между пожеланиями продавцов и финансовыми возможностями покупателей.

Политика В администрации США отреагировали на выздоровление Мишустина Американские власти рады, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого в конце апреля был диагностирован коронавирус, выздоровел, сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Общество Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля В Комитете СФ по социальной политике 19 мая прошло заседание, посвященное, в частности, детскому летнему отдыху, на котором Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря в регионах с 1 июля. 29

Космос Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды Коронограф помогает увидеть далекие и тусклые объекты, находящиеся поблизости от ярких, и позволил лучше рассмотреть новорожденные планеты на общем фоне газопылевого диска PDS 70.

Общество Срок уведомления работников об увольнении может быть сокращен Кравченко уверен, что уменьшение срока уведомления об увольнении нарушает положения Трудового кодекса РФ, в котором предусмотрено предложение увольняемому нового рабочего места на том же предприятии и возможность увольняемым найти новое место работы за два месяца после уведомления. 6

Общество В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 222

Экономика Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости. 67