Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили условия нерабочей недели

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.
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Россиянам разъяснили, как оплатят нерабочую неделю

Общественная служба новостей03:29

Россиянам пояснили условия нерабочей недели

РИА Новости02:30

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

RT на русском00:10

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Lenta.ruвчера в 21:30

Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю

URA.Ruвчера в 21:07

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Известиявчера в 17:30

Минтруд разъяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

ТАССвчера в 16:16
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Политика

В Кремле рассказали, как коронавирус повлиял на жизнь Путина

Несмотря на угрозу коронавируса, президент РФ Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме.
URA.Ru 07:45
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.
NewInform 02:25
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина

RT на русском 04:23
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Политика

Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии не ввели карантин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее ему советовали из-за пандемии коронавируса COVID-19 закрыть границы республики, приостановить работу предприятий и "всех посадить на карантин", но он принял решение сделать это "только тогда, когда нужно".
РИА Новости 07:50
Общество

С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн

Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Live24 07:28
Происшествия

В Самарской области ребенок заболел COVID-19

В пятницу оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией проинформировал, что за последние сутки в России подтверждены 196 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 регионах, в том числе два - в Самарской области.
РИА Новости 07:02
Общество

Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Lenta.ru 06:54
Наука

Наука о блондинках и брюнетках: кто умнее?

По результатам исследования ученые обнаружили, что темноволосые девушки оказались смекалистее своих белокурых коллег: успеваемость брюнеток была на 4% выше.
Популярная механика 07:18
Общество

Минтруд запретил засчитывать нерабочую неделю в качестве отпуска

Министерство труда предлагает не включать период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска.
Диалог 05:22
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в прошедшие сутки у него появились симптомы коронавируса, поэтому он решил сдать анализ.
Коммерсантъ 07:20
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Музыка

Ильич из Little Big показал карантинную версию клипа I’m ok

Мойка78 вчера в 05:14
Наука

Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса

В результате 6 вариантов лекарств, отобранных искусственным интеллектом, уже получили одобрение в отдельных странах, еще девять – пока только проходят клинические тесты, два последних – используются французскими медиками для экспериментального лечения COVID-19, последнее – применяется для тех же целей врачами из Сингапура.
Дни24 00:00
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ 05:36
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Происшествия

Причиной смерти девочки в детском саду в Петербурге стала горка

Gazeta.SPb 03:26
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста

Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.
ФАН 07:53
Энергетика

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM 04:14
Общество

РБК: «Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Как сообщает российское ведомство, в ГИБДД на уровне регионов будут предприняты новые меры, способствующие нераспространению коронавируса.
32CARS.ru вчера в 07:09
Общество

Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию

Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу.
Газета.Ru 07:29
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

На улицы Нью-Йорка вывезли холодильники-морги для жертв коронавируса

На улицах Нью-Йоркак появились передвижные морги — грузовики-холодильники на случай потенциального всплеска смертей из-за коронавируса и нехватке стационарных моргов, сообщает CNN.
Вести.Ru 08:10
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Происшествия

Москвичку с коронавирусом пытаются вернуть в больницу Сочи

Полиция и прокуратура Сочи пытаются вернуть в инфекционную больницу москвичку, которая приехала на курорт из Лондона с коронавирусом.
СочиСтрим 04:43
Здоровье

Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце

Сообщается, что инфицированные пациенты (супружеская пара) некоторое время назад вернулись из-за границы и находились в центре отдыха «Торово» близ Череповца.
Prim.News 04:41
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