Финансы

RT на русскомRT на русскомМинтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

RT на русскомвчера в 06:57

Минтруд предложил увеличить бюджет программы маткапитала почти на 40%

Rambler News Serviceвчера в 07:06

Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда до 2022 года

Росбалтвчера в 06:58

За счет межбюджетных трансфертов доходы ПФР могут вырасти в 2020 г. на 177 млрд руб

Финмаркетвчера в 05:35

Минтруд подготовил поправки в бюджет ПФР на 2020 год

Парламентская газетавчера в 06:08

Министерство труда опубликовало проект с поправками к бюджету ПФР

ФедералПрессвчера в 08:02

Доходы Пенсионного фонда России в 2020 году могут вырасти

REGNUM00:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 10:44
Происшествия

В Крыму задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракты

Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ. Схроны обнаружены, в том числе на территории Симферополя.
Что происходит вчера в 05:07
Здоровье

В Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV.
News.ru 01:34
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 03:35
Футбол

«Зенит» уступил «Зальцбургу» в заключительном матче на сборе в Катаре

Футболисты петербургского "Зенита" уступили австрийскому "Зальцбургу" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре.
РИА Новости 10:36
Здоровье

Двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с коронавирусом

Заражение пневмонией нового типа диагностировано у двухлетнего ребенка в расположенном на юге Китая Гуанси-Чжуанском автономном районе.
SM News 08:19
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Коммерсантъ 11:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год

25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Актуальные Новости 09:38
Происшествия

В Москве кошку спасли из шахты лифта

Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из шахты лифта, спасли на юге Москвы.
Известия 09:21
Футбол

Ди Мария: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе

Говорю это с первого дня: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе.
Чемпионат 10:11
Футбол

«Лестер» продолжил путь в Кубке Англии

«Лестер» пробился в пятый раунд Кубка Англии. Команда Брендана Роджерса обыграла на выезде "Брентфорд" с минимальным счётом 1:0.
Евро-футбол.ру 09:43
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Шоу-бизнес

Дочь Тимати и Алены Шишковой показала талант фотографа

Дочь рэпера показала талант фотографа, устроив фотосессию для отца и его супруги Анастасии Решетовой.
Дни24 вчера в 00:16
Футбол

Комличенко успешно прошел медосмотр в «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 04:35
Спорт

Лыжник Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 07:52
Здоровье

Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом в Китае

В настоящее время число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составляет уже более 1300 человек.
ТК Звезда 10:13
Музыка

Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

Ореанда-Новости 10:47
Гаджеты

Dr.Web обнаружил неудаляемый Android-вирус

В Dr. Web затрудняются сказать, какое количество устройств заражено вирусом Android.Xiny.5260, но было отмечено, что в зоне риска находится около 25% пользователей Android-смартфонов.
Astera вчера в 11:28
Религия

В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Согласно проекту, высота здания будет достигать 77 метров, а высота центрального купола составит 22 метра при диаметре в 33 метра.
Lenta.ru 11:00
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Политика

Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января

Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.
Красная весна вчера в 23:20
Авто

В России названы самые продаваемые японские автомобили по итогам года

Аналитики назвали топ-10 наиболее популярных японских автомобилей в России.
МедиаПоток 22 января в 11:31
Футбол

Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов

Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Версия-Саратов 07:11
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Газета.Ru 11:11
Спорт

Россия и Украина могут совместно провести чемпионат Европы по гандболу

Сразу после конгресса Европейской федерации гандбола (EHF), во время которого определялись хозяева ЧЕ-2024, глава ФГР Сергей Шишкарёв обнародовал информацию, согласно которой российская сторона провела переговоры с коллегами из Украины по поводу проведения совместного чемпионата Европы в 2026 году.
Sport.ru 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное