Финансы
RT на русскомМинтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР
Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд предложил увеличить бюджет программы маткапитала почти на 40%
Rambler News Serviceвчера в 07:06
За счет межбюджетных трансфертов доходы ПФР могут вырасти в 2020 г. на 177 млрд руб
Финмаркетвчера в 05:35
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Политика
Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Происшествия
В Крыму задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракты
Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ. Схроны обнаружены, в том числе на территории Симферополя.
Здоровье
В Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
Футбол
«Зенит» уступил «Зальцбургу» в заключительном матче на сборе в Катаре
Футболисты петербургского "Зенита" уступили австрийскому "Зальцбургу" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре.
Здоровье
Двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с коронавирусом
Заражение пневмонией нового типа диагностировано у двухлетнего ребенка в расположенном на юге Китая Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год
25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Происшествия
В Москве кошку спасли из шахты лифта
Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из шахты лифта, спасли на юге Москвы.
Футбол
Ди Мария: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе
Говорю это с первого дня: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе.
Футбол
«Лестер» продолжил путь в Кубке Англии
«Лестер» пробился в пятый раунд Кубка Англии. Команда Брендана Роджерса обыграла на выезде "Брентфорд" с минимальным счётом 1:0.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати и Алены Шишковой показала талант фотографа
Дочь рэпера показала талант фотографа, устроив фотосессию для отца и его супруги Анастасии Решетовой.
Футбол
Комличенко успешно прошел медосмотр в «Динамо»
Спорт
Лыжник Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира
Здоровье
Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом в Китае
В настоящее время число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составляет уже более 1300 человек.
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Гаджеты
Dr.Web обнаружил неудаляемый Android-вирус
В Dr. Web затрудняются сказать, какое количество устройств заражено вирусом Android.Xiny.5260, но было отмечено, что в зоне риска находится около 25% пользователей Android-смартфонов.
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Согласно проекту, высота здания будет достигать 77 метров, а высота центрального купола составит 22 метра при диаметре в 33 метра.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января
Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.
Авто
В России названы самые продаваемые японские автомобили по итогам года
Аналитики назвали топ-10 наиболее популярных японских автомобилей в России.
Футбол
Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов
Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии
Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Спорт
Россия и Украина могут совместно провести чемпионат Европы по гандболу
Сразу после конгресса Европейской федерации гандбола (EHF), во время которого определялись хозяева ЧЕ-2024, глава ФГР Сергей Шишкарёв обнародовал информацию, согласно которой российская сторона провела переговоры с коллегами из Украины по поводу проведения совместного чемпионата Европы в 2026 году.