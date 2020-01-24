Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.

Биатлон Латыпов оценил свое выступление в сингл-миксте Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Поклюке.

Общество Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Теннис Хачанов проиграл Кирьосу в матче третьего круга Australian Open Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Нику Кирьосу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Министерство иностранных дел России расценивает выдворение российских дипломатов из Софии как недружественный и провокационный шаг и предупреждает властей Болгарии об ответных мерах, сообщается в субботу на сайте ведомства.

Экономика Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.