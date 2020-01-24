Финансы

RT на русскомRT на русскомМинтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

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