Финансы
RT на русскомМинтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР
Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд предложил увеличить бюджет программы маткапитала почти на 40%
Rambler News Serviceвчера в 07:06
За счет межбюджетных трансфертов доходы ПФР могут вырасти в 2020 г. на 177 млрд руб
Финмаркетвчера в 05:35
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Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
Стрельба произошла в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии. В результате погибли шесть человек, сообщает Focus.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Биатлон
Латыпов оценил свое выступление в сингл-миксте
Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Поклюке.
Политика
Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Общество
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Наука
Древнеегипетской мумии вернули голос
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Теннис
Хачанов проиграл Кирьосу в матче третьего круга Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Нику Кирьосу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Министерство иностранных дел России расценивает выдворение российских дипломатов из Софии как недружественный и провокационный шаг и предупреждает властей Болгарии об ответных мерах, сообщается в субботу на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Футбол
Два гола Влашича помогли ЦСКА обыграть ЛАСК в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА в рамках тренировочного сбора в Испании обыграли австрийский ЛАСК.
Общество
Пекин остановит междугородное автобусное сообщение из-за коронавируса
Власти Пекина с 26 января приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса.
Армия и оружие
В Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии
Каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит, сообщил 24 января журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 21
«Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 21, раненых — 1030», — говорится в заявлении.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Игры
BBC взяла интервью у создателей Watch Dogs Legion в виртуальном Лондоне из игры
Журналисту BBC Марку Цислаку удалось взять интервью у творческого руководителя Watch Dogs Legion Клинта Хокинга в виртуальном Лондоне из самой игры.