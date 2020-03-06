Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда. Так в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса.

с чего всё началось

В ведомстве считают, что менять этот порядок нецелесообразно, что ранее предложил сделать депутат Госдумы Андрей Ветлужских. По его мнению, необходимо увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса.

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

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