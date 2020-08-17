Общество
Газета.RuМинтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Россиянам не стоит ждать, что 31 декабря в этом году объявят выходным днем, заявили в Минтруде. В ведомстве объяснили, что перенос рабочего дня не соответствует нормам Трудового кодекса, однако такое решение может приниматься на региональном уровне или на уровне компании работодателем.
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Политика
Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей
Самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский.
RT на русском 18:07
Политика
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ru 10:47
Армия и оружие
Турция создаст военную базу в ливийском Мисурате
Турция, Катар и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 19:21
Общество
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
RT на русском 11:56
Общество
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
RT на русском 11:45
Футбол
ФК «Интер» вышел в финал Лиги Европы
Миланский футбольный клуб «Интер» разгромил донецкий «Шахтер» со счетом 5:0 и вышел в финал Лиги Европы УЕФА.
Известия 18:07
Экономика
Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга
Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия 18:01
Шоу-бизнес
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве
Гор не раскрыл подробно причину пребывания, только вскользь заметил, что хочет исправить носовую перегородку, а компрессионные чулки нужны для того, чтобы избежать возникновение тромбов.
Topdaynews.ru 07:17
Энергетика
«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале
Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс 07:46
Общество
Задержанного в Белоруссии диджея в изоляторе избил замглавы МВД страны
Задержанного в Белоруссии диджея Влада Соколовского в изоляторе избил замглавы МВД страны Александр Барсуков.
Piter.tv 06:50
Футбол
«Спартак» второй матч подряд проведет без главного тренера Тедеско
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пропустит второй матч подряд, об этом сообщил гендиректор клуба Шамиль Газизов.
BetOn 09:09
Происшествия
Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года
Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости 12:19
Общество
Испанский эпидемиолог несколько раз по ошибке назвал Россию СССР
Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симон несколько раз по ошибке назвал Россию СССР, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:20
Происшествия
В Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии
В Цхинвале неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, в котором находился министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев.
Вести.Ru 18:35
Политика
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
В ходе беседы Путин показал Лукашенко свое видение ситуации с митингами. Новость передает издание EVO-RUS.COM.
CT news 11:35
Происшествия
Руководителя секты «бога Кузи» приговорили к шести годам колонии
Москва, 17 августа 2020, 17:07 — REGNUM Тушинский райсуд Москвы приговорил Юрия Цукермана, руководившего сектой «бога Кузи», к шести годам колонии общего режима, передаёт 17 августа корреспондент ИА.
REGNUM 10:07
Общество
В Хабаровске снизилось число митингующих в поддержку Фургала
На очередную несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пришло около 1,5 тыс. человек.
Профиль 15 августа в 00:14
Политика
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин заявил, что его российский коллега Владимир Путин является «шахматистом мирового класса».
РБК 19:26
Единоборства
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Титул чемпиона UFC в тяжелом весе остается за Стипе Миочичем. Об этом сообщает официальный сайт «ctnews.ru».
Лезги газет 17:34
Наука
Микропластик оказался способен накапливаться в органах человека
Ученые выяснили, что микропластик имеет куда большее влияние на жизнь человека, чем считалось ранее.
Ferra 14:40
Авто
В Китае представили новый кроссовер Chery Tiggo 3x Plus
Автомобильная компания Chery представила в Китае новый компактный кроссовер Tiggo 3x Plus. Об этом 17 августа пишет «Российская газета».
Известия 09:18
Происшествия
Девушка погибла при ДТП на кольце Мира-Фархутдинова в Южно-Сахалинске
Серьезная авария произошла сегодня, 18 августа, около 3 часов ночи на кольцевой развязке улиц Мира-Фархутдинова в Южно-Сахалинске.
АСТВ 17:25
Космос
NASA: На Землю может упасть гигантский астероид в сентябре
Около 2 месяцев назад владелец канала Israeli News Live опубликовал видеосообщение о том, что в начале осени на Землю упадет гигантский астериод.
Дни24 вчера в 02:56
Общество
Условие для возвращения пенсионного возраста в России названо
Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков тоже считает, что такой сценарий в России практически невозможен из-за пандемии.
Evo-rus.com 03:02
Общество
Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС 11:37
Общество
В Кузбассе отменили ряд мер, введённых из-за коронавируса
Кемерово, 17 августа 2020, 11:59 — REGNUM В Кемеровской области отменяется действие ряда мер, связанных с въездом из других субъектов страны.
REGNUM 04:59
Политика
К границе с Белоруссией движется военная техника
Новые Известия 03:10
Политика
Дональд Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена
Напомним, демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.
Невские Новости 17:50