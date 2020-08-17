Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Смотрите также
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января
Украина отозвала посла в Белоруссии
Су-27 проконтролировал полёт самолёта ВВС США над Балтийским морем
В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау
Белорусское правительство сложило полномочия перед Лукашенко
Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок
Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
К центру Минска двинулась колонна внутренних войск
Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
«Билайн» запустил в Петербурге пилотную зону 5G
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Украина отозвала посла в Белоруссии
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок
В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января
Су-27 проконтролировал полёт самолёта ВВС США над Балтийским морем
Коалиция США опровергла нанесение удара по блокпосту в Сирии
Президент Мексики может получить российскую вакцину от коронавируса
Рабочие заводов пришли к зданию гостелевидения в Минске
Россиянам не стоит ждать, что 31 декабря в этом году объявят выходным днем, заявили в Минтруде. В ведомстве объяснили, что перенос рабочего дня не соответствует нормам Трудового кодекса, однако такое решение может приниматься на региональном уровне или на уровне компании работодателем.В источнике
Подробнее о событии