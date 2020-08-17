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Газета.Ru
Газета.Ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Россиянам не стоит ждать, что 31 декабря в этом году объявят выходным днем, заявили в Минтруде. В ведомстве объяснили, что перенос рабочего дня не соответствует нормам Трудового кодекса, однако такое решение может приниматься на региональном уровне или на уровне компании работодателем.В источнике
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RT на русском

Минтруд не поддержал предложение о переносе выходного дня на 31 декабря

RT на русском10:08
Газета.Ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Газета.Ru07:39
Телеканал 360°

Минтруд объяснил, почему 31 декабря не получится сделать выходным

Телеканал 360°05:24
РБК

Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря

РБК06:13
Lenta.ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Lenta.ru04:21
ТАСС

Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем

ТАСС04:05
РИА Новости

В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

РИА Новости03:58

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
58

«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
7

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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Мини-принтер для одежды и кожи заинтересовал Xiaomi

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представлен проект весьма любопытного устройства — портативного принтера PrintPods, способного формировать изображения не только на бумаге, но и на поверхностях разного типа.
3DNews07:53

Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
5

«Билайн» запустил в Петербурге пилотную зону 5G

В понедельник, 17 августа, ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустило в городском пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове в Петербурге пилотную зону 5G.
Коммерсантъ Санкт-Петербург07:55
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