Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Россиянам не стоит ждать, что 31 декабря в этом году объявят выходным днем, заявили в Минтруде. В ведомстве объяснили, что перенос рабочего дня не соответствует нормам Трудового кодекса, однако такое решение может приниматься на региональном уровне или на уровне компании работодателем.