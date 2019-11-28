Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.
Читать в источнике
Комментировать279
с чего всё началось

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАСС10:23

Подробнее о событии

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

РБК12:03

Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря

Lenta.ru10:38

Депутат в Волгограде предложил сделать 31 декабря в регионе выходным

Известия12:14

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новости11:12

В Минтруде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

RT на русском11:10

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Газета.Ru11:16

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

ТАСС10:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Гаджеты

Huawei объявила скидки до 17 тысяч рублей на свои смартфоны

Помимо скидок покупатели могут получить и подарки. Максимальная скидка, как пишет «Астера», может составит 17 тысяч рублей.
Газета DAILY 14:05
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

RT на русском 14:08
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Хоккей

Малкин набрал пять очков в матче за «Питтсбург»

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин стал героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера".
Pravda.Ru 01:18
Армия и оружие

ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали

"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Народные новости 11:44
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 07:05
Армия и оружие

Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети

Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети. Ролик обнародовало турецкое издание Ihlas Haber.
Актуальные Новости 26 ноября в 08:10
Гаджеты

Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров

Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
iXBT.com 11:58
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.
Lenta.ru 13:17
Кино

Супермен в новом фильме может стать чернокожим

Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Российская газета вчера в 04:26
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Космос

Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно

Астрономы обнаружили в Млечном Пути черную дыру настолько огромных размеров, что она бросает вызов всем существующим моделям эволюции звезд.
Южный Федеральный 10:02
Финансы

На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Нацбанк Украины на сегодня, 28 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,98 грн за $1.
REGNUM 04:00
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Происшествия

Покончившую с собой следовательницу из Сочи могли изнасиловать

По данным главка полиции по Краснодарскому краю, будет проверена информация о якобы имевшем место изнасиловании 23-летней Марии Клочковой коллегой по работе.
Кавказ Пост 26 ноября в 02:29
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru 12:23
Общество

В России ввели льготы для сельских жителей

Для жителей российских сел правительство страны ввело новые льготы.
Российский Вестник 12:17
Спорт

Россия вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Благодаря победе в матче третьего тура группового этапа над сборной Белоруссии – 5:3, наша национальная сборная вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Бразилией.
Столица 24 06:13
Происшествия

Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

Lenta.ru 11:52
Происшествия

В Москве и Дагестане задержали банду убийц

REGNUM 02:32
Баскетбол

«Химки» уступили «Фенербахче» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Фенербахче» обыграл «Химки» (89:76).
Спорт-Экспресс 14:25
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Алла Сигалова рассказала о романе с женатым

Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Рамблер 00:27
Политика

В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ

Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.
Российская газета 04:45
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Армия и оружие

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное