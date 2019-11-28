Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.
Читать в источнике
Комментировать339
с чего всё началось

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАСС10:23

Подробнее о событии

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

РБК12:03

В Минтруде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

RT на русском11:10

Депутат в Волгограде предложил сделать 31 декабря в регионе выходным

Известия12:14

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новости11:12

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Газета.Ru11:16

Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря

Lenta.ru10:38

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

ТАСС10:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года

Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 07:03
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт 11:09
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Единоборства

Поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне подтвержден официально

FightTime.ru 16:06
Культура

Грозит ли Ротару пустой зал

Первым погнал волну сенатор Валерий Рязанский, пристегнув (в интервью РИА "Новости") Софию Ротару к зарубежным исполнителям, которые "критикуют Россию, говорят, что здесь плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".
Труд 16:08
Политика

Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал

Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
РБК 13:15
Шоу-бизнес

Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли

Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Телеканал 360° 07:13
Кино

Шоураннер «Ходячих мертвецов» пообещала интригующий финал для Мишонн

Popcornnews.ru 16:30
Здоровье

Первый канал рассказал о первой уникальной операции в Обнинске

Обнинские медики оперировали женщину с раком молочной железы.
Калужские Губернские Ведомости 13:57
Армия и оружие

Асад считает оккупацией присутствие военных Франции в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что считает оккупацией присутствие французских военных на территории государства без согласия легитимного правительства.
iReactor 02:50
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН вчера в 02:12
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК вчера в 14:41
Общество

Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
РИА Новости Крым 05:42
Общество

Королева Елизавета II собирается уйти на заслуженный отдых

Отдельно стоит сказать, что Елизавета II среди всех монархов, известных в истории Британии, является своеобразным рекордсменом, ведь она на троне находится уже целых семьдесят шесть лет.
Bimru.ru 06:55
Авто

АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня вчера в 23:48
Общество

Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Общество

Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Ведомости 12:57
Политика

«Газпром» пригрозил перекрыть газ Украине

«Газпром» перекроет поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено, соответствующее предупреждение содержится в письме российской компании, которое поступило «Нафтогазу».
Sibnet Новости 09:23
Кино

В сеть попали удалённые сцены 8 сезона «Игры престолов»

Эксклюзивной сценой, которая не попала в финальный монтаж восьмого сезона, поделился ресурс Entertainment Weekly.
Профиль 09:06
Политика

МИД Украины раскритиковал Apple из-за российского Крыма

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко очень эмоционально отреагировал на решение американской компании Apple отметить Крым как российскую территорию в своих приложениях.
URA.Ru вчера в 14:45
Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Экономика

Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)

После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
ИноСМИ 16:02
Армия и оружие

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Газета.Ru 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное