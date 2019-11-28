Общество
РИА НовостиМинтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.
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с чего всё началось
Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАСС10:23
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Первым погнал волну сенатор Валерий Рязанский, пристегнув (в интервью РИА "Новости") Софию Ротару к зарубежным исполнителям, которые "критикуют Россию, говорят, что здесь плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".
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Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
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Отдельно стоит сказать, что Елизавета II среди всех монархов, известных в истории Британии, является своеобразным рекордсменом, ведь она на троне находится уже целых семьдесят шесть лет.
Авто
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Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Космос
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Политика
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В сеть попали удалённые сцены 8 сезона «Игры престолов»
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко очень эмоционально отреагировал на решение американской компании Apple отметить Крым как российскую территорию в своих приложениях.
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Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Экономика
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После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
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Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону
Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.