Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.
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В Минтруде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

RT на русском11:10

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Газета.Ru11:16

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новости11:12

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

РБК12:03

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

Известия11:06

Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря

Lenta.ru10:38

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

ТАСС10:23
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