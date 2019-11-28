Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.

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