Общество
РИА НовостиМинтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.
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с чего всё началось
Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАСС10:23
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