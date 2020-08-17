Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
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Впервые предложение сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной появилось в Госдуме в конце прошлого ноября. В парламенте даже появился соответствующий законопроект. Но перед его рассмотрением парламентарии запросили мнение Минтруда.В источнике
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