Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Впервые предложение сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной появилось в Госдуме в конце прошлого ноября. В парламенте даже появился соответствующий законопроект. Но перед его рассмотрением парламентарии запросили мнение Минтруда.