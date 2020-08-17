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Российская газета
Российская газета

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Впервые предложение сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной появилось в Госдуме в конце прошлого ноября. В парламенте даже появился соответствующий законопроект. Но перед его рассмотрением парламентарии запросили мнение Минтруда.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Lenta.ru04:21
RT на русском

В Минтруде объяснили невозможность выходного дня 31 декабря

RT на русском05:46
Газета.Ru

Минтруд объяснил, почему нельзя перенести рабочий день с 31 декабря

Газета.Ru04:37
News.ru

Минтруд не поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года выходным днём

News.ru04:23
РБК

Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря

РБК06:13
ТАСС

Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем

ТАСС04:05
РИА Новости

В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

РИА Новости03:58

Тербунские и липецкие поисковики обнаружили обломки самолета

Члены тербунского клуба «Зверобой», липецкого отряда «Заря» и поисковики-волонтеры СУ СК РФ по Липецкой области у села Солдатское Тербунского района во время августовской «Вахты Памяти» обнаружили место падения сбитого советского самолета.
Gorod4805:15

Минздрав РФ анонсировал порядок вакцинации медиков от коронавируса

Российские медики будут проходить вакцинацию от коронавируса одновременно с проведением третьего этапа клинических исследований препарата Центра Гамалеи, говорится в сообщении Минздрава РФ.
Экономика сегодня02:54
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ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.
Газета.Ru06:39
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости05:39
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