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Российская газета
Российская газета

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Впервые предложение сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной появилось в Госдуме в конце прошлого ноября. В парламенте даже появился соответствующий законопроект. Но перед его рассмотрением парламентарии запросили мнение Минтруда.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

Сам Нилов отметил, что, видимо, этот документ нужно понимать так, что "и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит".
РИА Новости03:58
Подробнее о событии
RT на русском

В Минтруде объяснили невозможность выходного дня 31 декабря

RT на русском05:46
Царьград

Будет ли 31 декабря выходным днём? Минтруд поставил точку в спорах

Царьград04:20
News.ru

Минтруд не поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года выходным днём

News.ru04:23
Lenta.ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Lenta.ru04:21
Газета.Ru

Минтруд объяснил, почему нельзя перенести рабочий день с 31 декабря

Газета.Ru04:37
ТАСС

Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем

ТАСС04:05
РИА Новости

В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

РИА Новости03:58

Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
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Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
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Менее 6% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу

Всего 5,8% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает 17 августа 2020 года о результатах исследования пресс-служба Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
Областная газета (г. Иркутск)03:14
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22