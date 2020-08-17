Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
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Впервые предложение сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной появилось в Госдуме в конце прошлого ноября. В парламенте даже появился соответствующий законопроект. Но перед его рассмотрением парламентарии запросили мнение Минтруда.В источнике
С чего всё началось
В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
Сам Нилов отметил, что, видимо, этот документ нужно понимать так, что "и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит".
РИА Новости03:58
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