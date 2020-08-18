Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
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Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.В источнике
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