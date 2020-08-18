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Известия
Известия

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.В источнике
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Известия

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Известия20:40
Газета.Ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Газета.Ruвчера в 07:39
RT на русском

Минтруд не поддержал предложение о переносе выходного дня на 31 декабря

RT на русскомвчера в 10:08
Российская газета

Выходные из строя

Российская газетавчера в 11:03
Lenta.ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Lenta.ruвчера в 04:21
ТАСС

Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем

ТАССвчера в 04:05
РИА Новости

Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

РИА Новостивчера в 03:58

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01

ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".
Москва 24вчера в 13:38

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомостивчера в 05:50
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
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