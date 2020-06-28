Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
Министерство труда России разъяснило порядок начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, информация опубликована на сайте
 ведомства.
Газета.Ruвчера в 13:21

Подробнее о событии

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тысяч рублей на детей

РЕН ТВвчера в 22:31

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

РИА Новостивчера в 18:20

Минтруд разъяснил порядок перечисления новой детской выплаты в 10 тыс руб

SM Newsвчера в 13:10

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Известиявчера в 13:52

Россиянам описали порядок получения новой единовременной выплаты на детей

Lenta.ruвчера в 13:27

Власти разъяснили, как россиянам будут выплачивать по 10 тысяч на детей до 16 лет в июле

Телеканал 360°вчера в 13:14

Минтруд: выплаты в 10 тыс. рублей за июнь получили родители более чем 21 млн детей

ТАССвчера в 14:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Evo-rus.com 27 июня в 10:39
81
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
660
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
1,8K
Происшествия

На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина

РБК вчера в 22:20
Гаджеты

Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств

В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
Evo-rus.com вчера в 11:49
1
Общество

Себестоимость ракеты «Ангара» планируют снизить на 3 млрд рублей

ТАСС вчера в 18:45
317
Общество

У северных границ России засекли повышенную радиацию

В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru вчера в 09:30
381
Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.
Москва 24 вчера в 19:22
6
Космос

Камеры «Луны-25» снимут оседающую пыль естественного спутника Земли

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.
ТАСС вчера в 18:35
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
720
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
683
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
8
Футбол

Хави заявил о желании стать главным тренером «Барселоны»

Наставник «Аль-Садд» Хави заявил о желании стать главным тренером «Барселоны».
ProstoProSport вчера в 23:23
Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 04:20
753
Здоровье

Родители больных спинальной мышечной атрофией попросили помощи властей

Родители детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА), отчаявшиеся получить препарат «Спинраза», обратились в правительство.
Известия вчера в 20:03
2
Экономика

В Приморском крае наладят производство двухмоторных самолетов на основе Ан-2

В правительстве Приморского края рассказали о планах наладить изготовление гражданского самолета, который будет базироваться на модели Ан-2.
Общественная служба новостей вчера в 22:30
Авто

Haval занял первое место в рейтинге качества китайских автомобилей

Автоновости дня вчера в 05:38
3
Общество

В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК вчера в 16:40
106
Политика

WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК вчера в 23:33
2
Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
27
Здоровье

Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса

У «брутальных мужчин» коронавирус может протекать в тяжелой форме.
Lenta.ru вчера в 23:49
Армия и оружие

Китайские журналисты назвали «смертоносными машинами» танки на параде Победы

На параде Победы в Москве были показаны новые версии «смертоносных машин» - танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
Московский Комсомолец вчера в 23:32
2
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
634
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:29
1,5K
Общество

В России предложили новые меры поддержки родителей детей-инвалидов

В России могут заработать новые меры поддержки для родителей детей-инвалидов.
ТК Звезда вчера в 23:44
7,3K
Здоровье

В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля

Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 14:01
2
Авто

В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей

На сайте Auto.ru выставили на продажу очень редкую вариацию «Волги» - ГАЗ-3111.
SpeedMe вчера в 07:40
26
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
649
Политика

Bloomberg (США): почему мир беспокоится по поводу российского газопровода (Bloomberg)

По мере приближения к окончанию строительства «Северного потока-2» трансатлантическая напряженность все больше нарастает, а Дональд Трамп угрожает сократить численность американского военного контингента в Германии — отчасти из-за этого газопровода.
ИноСМИ вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
150
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное