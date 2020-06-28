Общество
РИА НовостиМинтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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с чего всё началось
Министерство труда России разъяснило порядок начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, информация опубликована на сайте ведомства.Газета.Ruвчера в 13:21
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Власти разъяснили, как россиянам будут выплачивать по 10 тысяч на детей до 16 лет в июле
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