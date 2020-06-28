с чего всё началось

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

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Политика WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих. 2

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Здоровье В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона. 2