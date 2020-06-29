с чего всё началось

Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии COVID-19 ранее распорядился президент Владимир Путин. Так, с апреля по июнь родители детей до трех лет получают по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Для детей от трех до 16 лет предусмотрена единовременная выплата в десять тысяч.

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

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Общество Более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Москве в этом году Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.