с чего всё началось

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

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