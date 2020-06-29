с чего всё началось

Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии COVID-19 ранее распорядился президент Владимир Путин. Так, с апреля по июнь родители детей до трех лет получают по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Для детей от трех до 16 лет предусмотрена единовременная выплата в десять тысяч.

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Политика Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.

Происшествия Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook. 510

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 557

Политика Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию 12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. 4

Происшествия В Ленобласти пьяный студент пытался поджечь избирательный участок Посёлок Бугры, Ленинградская область, 29 июня 2020, 11:17 — REGNUM В Ленинградской области задержали молодого человека, который в нетрезвом состоянии пытался ночью поджечь здание избирательного участка в деревне Энколово Бугровского сельского поселения Всеволожского района.

Политика Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп. 312

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 25

Общество Греф высказался о претензиях Михалкова Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон". 10

Политика Лавров не знает, когда откроются границы Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, пишет RT.

Технологии Названа польза отключения геолокации на смартфоне Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора. 91

Общество В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов «Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения. 7,3K

Политика Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. 422

Общество Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона» Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. 575

Финансы Доллар на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 15 июня Доллар США на Московской бирже после небольшого снижения при открытии торгов перешел к росту и поднялся выше 70 руб./$1 впервые с 15 июня.

Общество В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина назвала количество россиян, которые получают пенсии в России. 2