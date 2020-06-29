Общество
РИА НовостиМинтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии COVID-19 ранее распорядился президент Владимир Путин. Так, с апреля по июнь родители детей до трех лет получают по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Для детей от трех до 16 лет предусмотрена единовременная выплата в десять тысяч.
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с чего всё началось
Минтруд РФ сообщил, что для начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет применялся технический алгоритм электронного обмена данными, поэтому родителям не потребуется подавать отдельное заявление.Коммерсантъвчера в 15:29
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Власти разъяснили, как россиянам будут выплачивать по 10 тысяч на детей до 16 лет в июле
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