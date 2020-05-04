Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, рассказали РИА Новости в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. "То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", — отметили в министерстве.

с чего всё началось

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Происшествия Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный коронавирус Девушка прилетела самолетом в Нижневартовск (ХМАО), скрыв подтвержденный коронавирус, теперь все пассажиры рейса отправлены на изоляцию, а информацию направят в полицию, сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин. 17

Общество Попова не исключила продление ограничений по коронавирусу Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 2,2K

Общество Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой "С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat. 14

Здоровье Главврач BPБ Юрий Райхман: Вы нe пoнимаете всю стeпень того кoшмара Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома. 462

Футбол «Ювентус» подтвердил переговоры с «Барселоной» Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи признался, что клуб находится на связи с «Барселоной» по возможным трансферам предстоящим летом.

Политика Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ". 675

Здоровье В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 117

Шоу-бизнес Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала. 264

Общество Из-за пандемии россияне снизили траты на бензин на 60% В России существенно снизились траты на бензин. По сравнению с февралем покупки топлива упали на 60,16%.

Происшествия Группа разбора: спортивный Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет Видеозапись регистратора является отличной базой для экспертизы, при помощи которой можно установить скорость Mercedes, — объяснил Ларионов, — Поскольку машина с регистратором ехала равномерно и в кадр впечатано значение скорости, полученное по данным приёмника GPS, можно получить примерное значение скорости Mercedes, не прибегая к замерам на месте.

Здоровье В Мексике решили переоборудовать автодром Формулы-1 в госпиталь Мехико, 4 мая 2020, 07:59 — REGNUM Работы по развертыванию временного госпиталя на базе автодрома в столице Мексики, на котором проходят соревнования Гран-при Формулы-1, начал Мексиканский институт социального обеспечения IMSS, 3 мая сообщается на сайте организации.

Общество Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию. 780

Футбол Логотип ПФК ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии Marca Логотип московского футбольного клуба ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии испанской газеты Marca.

Политика Трамп: Китай совершил «ужасную ошибку» и пытался ее скрыть Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 305

Наука Канадские ученые нашли антитела для лекарства от коронавируса Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские специалисты обнаружили антитела, потенциально пригодные для разработки лекарства от коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Политика ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства. 7