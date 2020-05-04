Общество
RT на русскомМинтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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с чего всё началось
Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, рассказали РИА Новости в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. "То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", — отметили в министерстве.РИА Новости00:07
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