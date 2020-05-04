Общество
RT на русскомМинтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52
Футбол
Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в «Барселону»
По данным источника, 28-летний бразилец в случае продления контракта с «ПСЖ» должен был получить подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
Metaratings 05:00
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Общество
У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
Происшествия
В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли, трое попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Знаменитая актриса Валентина Титова рассказала, что она живет на 10 000 рублей в месяц
Звезда сериалов «Щит и меч» и «Большая перемена» Валентина Титова рассказала, что ведет очень скромный образ жизни и выживает буквально на десять тысяч рублей в месяц, рассказывает сайт starhit.ru.
Татарстан Сегодня 04:34
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 02 мая в 05:39
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 02 мая в 11:27
Происшествия
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице
Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
Общество
Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса
Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
REGNUM 02:03
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Происшествия
Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде
Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Общество
С 6 мая в Новосибирске могут ввести электронные пропуска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал дату возможного введения электронных пропусков в городе.
Atas.info 03:27
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
Коммерсантъ 05:58
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
Общество
Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине
Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .
АСТВ 05:21
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Армия и оружие
Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море
Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО.
Российская газета 05:56
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека
За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:57
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12