Общество

RT на русскомRT на русскомМинтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае

РБК01:25

Минтруд разъяснил порядок оплаты 6–8 мая

Коммерсантъ01:25

Минтруд объяснил, как оплачиваются нерабочие дни в мае

РИА Новости00:07

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

RT на русском00:40

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России в мае

Газета.Ru02:08

Роструд объяснил порядок оплаты труда в нерабочие дни мая

Известия00:49

Роструд напомнил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае

ТАСС00:07
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52
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Футбол

Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в «Барселону»

По данным источника, 28-летний бразилец в случае продления контракта с «ПСЖ» должен был получить подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
Metaratings 05:00
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
3,7K
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
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Общество

У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
5
Происшествия

В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли, трое попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
РИА Новости 06:02
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Шоу-бизнес

Знаменитая актриса Валентина Титова рассказала, что она живет на 10 000 рублей в месяц

Звезда сериалов «Щит и меч» и «Большая перемена» Валентина Титова рассказала, что ведет очень скромный образ жизни и выживает буквально на десять тысяч рублей в месяц, рассказывает сайт starhit.ru.
Татарстан Сегодня 04:34
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 02 мая в 11:27
82
Происшествия

В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице

Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
7
Общество

Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса

Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
REGNUM 02:03
26
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,3K
Происшествия

Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде

Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
13
Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
61
Общество

С 6 мая в Новосибирске могут ввести электронные пропуска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал дату возможного введения электронных пропусков в городе.
Atas.info 03:27
27
Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
Коммерсантъ 05:58
20
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
1,7K
Общество

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается

По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
3
Общество

Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине

Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .
АСТВ 05:21
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
24
Армия и оружие

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО.
Российская газета 05:56
16
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека

За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:57
202
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
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