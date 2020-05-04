Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

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