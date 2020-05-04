Общество

RT на русскомRT на русскомМинтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае

РБК01:25

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России в мае

Газета.Ru02:08

Роструд объяснил порядок оплаты труда в нерабочие дни мая

Известия00:49

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

RT на русском00:40

Минтруд разъяснил порядок оплаты 6–8 мая

Коммерсантъ01:25

Минтруд объяснил, как оплачиваются нерабочие дни в мае

РИА Новости00:07

Роструд напомнил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае

ТАСС00:07
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Общество

Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом

Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
1
Общество

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
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Здоровье

В Омской области за сутки выявили 34 новых случая коронавируса

За сутки в Омской области зафиксировано 34 новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Омск 03:51
31
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
324
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
24
Общество

В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

Вести.Ru 06:27
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Происшествия

В Донецке два человека пострадали в результате взрыва гранаты

REGNUM 05:45
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Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета вчера в 06:38
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Происшествия

В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости 06:02
16
Общество

Губернатор Кузбасса обратился к жителям региона

Губернатор уточнил, что по мнению лучших врачей Кузбасса без пропускной системы регион не справится с эпидемией.
VSE42.RU 07:02
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
38
Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
31
Происшествия

В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек

Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Севастополь 02:10
1
Политика

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

ТАСС 05:45
27
Происшествия

В Томской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Томск, 2 мая 2020, 12:46 — REGNUM За минувшие сутки ещё у пяти жителей Томской области подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 мая в региональной администрации.
REGNUM 02 мая в 05:46
54
Происшествия

Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru 04:21
22
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
56
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Политика

Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
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Общество

Абэ утвердил продление режима ЧС в Японии до 31 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утвердил продление действия режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения коронавируса в стране.
RT на русском 04:28
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Авто

В сети появился тизер нового Ford Puma ST

«Заряженный» вариант Ford Puma ST появится в продаже в конце года. Главными конкурентами авто станут Audi SQ2 и предстоящее Hyundai Kona N.
ГЛАС.RU 01 мая в 08:46
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Происшествия

В Брянске стало известно, кто скончался от коронавируса за сутки

Стало известно, кто умер в Брянске от коронавируса за последние сутки.
Брянские новости 03:52
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