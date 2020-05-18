По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее пяти процентов от общего значения, получают средства единовременно.

с чего всё началось

Подчёркивается, что коэффициент, устанавливаемый на 2021 год, не влияет на размер пенсий граждан, вышедших на пенсию в предыдущие годы. Также в Минтруде добавили, что после назначения накопительная часть пенсии может пересматриваться только в сторону увеличения.

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