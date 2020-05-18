Общество
Аргументы и ФактыМинтруд объяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Отмечается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при её назначении, а граждане, у которых её размер не превышает 5% от общего значения, получают деньги единовременно.
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с чего всё началось
По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее пяти процентов от общего значения, получают средства единовременно.РИА Новости06:09
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Экономика
В Волгограде объяснили завышенную стоимость аппаратов ИВЛ
Более 134,6 млн рублей было потрачено на закупку 57 аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений Волгоградской области, средняя цена за каждый превысила 2,3 млн.
Волгоградская правда 11:59
Происшествия
На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна
На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 13:13
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
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Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5
Megaobzor.com вчера в 10:49
Общество
Глава ФРС: экономика США может восстановиться к концу 2021 года
Вашингтон, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Полное восстановление экономики Соединенных Штатов от последствий пандемии COVID-19 может затянуться до конца 2021 года.
REGNUM вчера в 14:49
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Крикунов: мы каждый год разрушаем прекрасные тройки, как будто сами над собой издеваемся
Как будто сами над собой издеваемся.
Чемпионат 13:59
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Энергетика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru 13:28
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
Общество
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Армия и оружие
Российские военные специалисты вернулись из Сербии на родину
News.ru вчера в 09:16
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
RT на русском 10:27
Общество
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан
Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 08:18
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
В Костромской области нашли мертвым московского профессора
Прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в русле одной из местных рек.
Вести.Ru 12:47
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Экономика
Правительство России утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
Говорит Москва 11:57
Общество
Коронавирусом заболели шесть депутатов Госдумы
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 18 мая разговаривал по телефону с депутатом Оксаной Пушкиной, которая заболела коронавирусом.
Псковское агентство информации 10:02
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13