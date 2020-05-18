По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее пяти процентов от общего значения, получают средства единовременно.

с чего всё началось

Отмечается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при её назначении, а граждане, у которых её размер не превышает 5% от общего значения, получают деньги единовременно.

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