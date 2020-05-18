Общество
Аргументы и ФактыМинтруд объяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Отмечается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при её назначении, а граждане, у которых её размер не превышает 5% от общего значения, получают деньги единовременно.
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Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Здоровье
6692 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов России по числу официально зарегистрированных случаев COVID-19.
АПН - Нижний Новгород 05:23
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам 19 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу выплат надбавок медикам.
Газета.Ru 08:56
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Финансы
Курс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
OAnews 04:22
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Происшествия
В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом
Белгород, 18 мая 2020, 14:28 — REGNUM Одиннадцатый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки.
REGNUM 07:28
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Авто
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру 16 мая в 15:54
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Forbes назвал самые недооцененные туристами города России
ФедералПресс вчера в 21:41
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Технологии
Х5 сделала планшет для магазинов
С помощью планшета проводится табелирование персонала по FaceID: работнику для начала и завершения смены достаточно сделать снимок встроенной в планшет камерой – остальное сделает автоматизированная система распознавания лиц и учёта рабочего времени.
ITZine.ru 05:28
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Общество
В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки
Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 08:42
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Экономика
В Самарской области обнулят платеж за «коммуналку» малоимущим семьям
34 тысячи семей Самарской области получат компенсацию апрельских расходов за жилищно-коммунальные услуги.
ГТРК Самара 02:33
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Общество
В России остановлен рост заражений коронавирусом
Руководитель ведомства сообщила, что прироста новых случаев заражений «уже практически нет с каждым новым днем».
Вести Подмосковья 02:41
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков сезона
Ранее был объявлен лучший игрок сезона КХЛ по версии хоккеистов.
Газета.Ru 05:35
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Недвижимость
Коронавирус изменит цены на недвижимость
Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM Вторичное жильё Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился.
REGNUM 06:24