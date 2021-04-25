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Общество

Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиян

Ведомство исходит из того, что общая численность населения России сократится на 1,74 млн человек к 2024 году (до 144,7 млн) по сравнению с 2020-м.В источнике
РБК
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Минтруд объяснил прогноз о сокращении численности россиян

News.ru09:45

Минтруд объяснил прогноз Минэкономразвития по сокращению численности населения

Говорит Москва08:11

Минэкономразвития ухудшило прогноз по снижению численности населения РФ

REGNUMвчера в 14:59

Власти России во второй ковидный год ухудшили прогноз по убыли населения

Росбалт17:59

Минэкономразвития РФ предсказало убыль населения до 2024 года

ИА Красная Весна18:15

Минэкономразвития предсказало убыль населения России

URA.Ruвчера в 15:32

Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиян

РБК07:57
Интересное

Земан призвал дождаться итогов расследования взрывов во Врбетице

Прежде чем делать заключения по взрывам в Врбетице в 2014 году, необходимо дождаться итогов расследования, заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в чрезвычайном обращении, которое транслировали ТВ-каналы TV Prima и CNN Prima News.
РИА Новости05:37

Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что список недружественных России стран, посольствам которых будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сейчас только формируется, однако в него обязательно будут включены США.
Lenta.ru08:39

Минтруд подготовил законопроект, упраздняющий потребительскую корзину

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума (ПМ).
РИА Новости05:00