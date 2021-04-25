Прежде чем делать заключения по взрывам в Врбетице в 2014 году, необходимо дождаться итогов расследования, заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в чрезвычайном обращении, которое транслировали ТВ-каналы TV Prima и CNN Prima News.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что список недружественных России стран, посольствам которых будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сейчас только формируется, однако в него обязательно будут включены США.
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье, или же Вход Господень в Иерусалим - один из двунадесятых праздников, связанных с земной жизнью Христа и Богородицы и наиболее важных в православии.