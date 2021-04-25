17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о получении информации от чешских спецслужб о причастности сотрудников Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, бывшее название Главного управления Генштаба РФ) к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева ранее хранила боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва, фирма также поставляла вооружения на Украину.
Выдуманная история всплыла через несколько лет, когда президент США Дональд Трамп на фоне успехов, демонстрируемых Башаром Асадом (и Россией) в деле борьбы с международным терроризмом (что создало серьезную угрозу американскому присутствию в Сирии), подписал данный «пакет санкций».