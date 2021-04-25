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Общество

Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиян

Ведомство исходит из того, что общая численность населения России сократится на 1,74 млн человек к 2024 году (до 144,7 млн) по сравнению с 2020-м.В источнике
РБК
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Власти России во второй ковидный год ухудшили прогноз по убыли населения

Росбалт17:59

Минтруд объяснил прогноз Минэкономразвития по сокращению численности населения

Говорит Москва08:11

Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиян

РБК07:57

Минтруд объяснил прогноз о сокращении численности россиян

News.ru09:45

Минэкономразвития РФ предсказало убыль населения до 2024 года

ИА Красная Весна18:15

Минэкономразвития предсказало убыль населения России

URA.Ruвчера в 15:32

Минэкономразвития ухудшило прогноз по снижению численности населения РФ

REGNUMвчера в 14:59
Интересное

Президент Чехии заявил, что нет данных о причастности ГРУ к взрывам во Врбетице

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о получении информации от чешских спецслужб о причастности сотрудников Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, бывшее название Главного управления Генштаба РФ) к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Коммерсантъ05:40

NYT: болгарский торговец оружием признал, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы

Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева ранее хранила боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва, фирма также поставляла вооружения на Украину.
ТАСС18:56

Российский флот наносит удар по американским санкциям

Выдуманная история всплыла через несколько лет, когда президент США Дональд Трамп на фоне успехов, демонстрируемых Башаром Асадом (и Россией) в деле борьбы с международным терроризмом (что создало серьезную угрозу американскому присутствию в Сирии), подписал данный «пакет санкций».
ФАН10:03