РБКМинтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиянВедомство исходит из того, что общая численность населения России сократится на 1,74 млн человек к 2024 году (до 144,7 млн) по сравнению с 2020-м.В источникеРБКЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняПетрозаводск говоритНародные новостиInfokam.suПрофильRuNews24.ruФАНРИАМОURA.RuMockva.ruПолитРоссияИнфоСМИNews.ruIslamNewsZAB.RUИА Красная ВеснаGorod48Онлайн Тамбов.руРосбалтПодробнее о событииМинтруд объяснил прогноз о сокращении численности россиянNews.ru09:45Минэкономразвития РФ предсказало убыль населения до 2024 годаИА Красная Весна18:15Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиянРБК07:57Власти России во второй ковидный год ухудшили прогноз по убыли населенияРосбалт17:59Минтруд объяснил прогноз Минэкономразвития по сокращению численности населенияГоворит Москва08:11Минэкономразвития предсказало убыль населения РоссииURA.Ruвчера в 15:32Минэкономразвития ухудшило прогноз по снижению численности населения РФREGNUMвчера в 14:59Показать ещёОценить224Поделиться