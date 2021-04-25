Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиян

Ведомство исходит из того, что общая численность населения России сократится на 1,74 млн человек к 2024 году (до 144,7 млн) по сравнению с 2020-м.В источнике
РБК
Центральная Служба Новостей
Экономика сегодня
Петрозаводск говорит
Народные новости
Infokam.su
Профиль
RuNews24.ru
ФАН
РИАМО
URA.Ru
Mockva.ru
ПолитРоссия
ИнфоСМИ
News.ru
IslamNews
ZAB.RU
ИА Красная Весна
Gorod48
Онлайн Тамбов.ру
Росбалт

Подробнее о событии

Минэкономразвития предсказало убыль населения России

URA.Ruвчера в 15:32

Минтруд объяснил прогноз Минэкономразвития по сокращению численности населения

Говорит Москва08:11

Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиян

РБК07:57

Власти России во второй ковидный год ухудшили прогноз по убыли населения

Росбалт17:59

Минэкономразвития РФ предсказало убыль населения до 2024 года

ИА Красная Весна18:15

Минтруд объяснил прогноз о сокращении численности россиян

News.ru09:45

Минэкономразвития ухудшило прогноз по снижению численности населения РФ

REGNUMвчера в 14:59
Интересное