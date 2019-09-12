Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда. Сегодня документ будет рассматриваться на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году превысит 12 тысяч рублей. Такие данные приводятся в законопроекте Министерства труда. Согласно законопроекту, МРОТ будет установлен в размере 12 130 рублей.

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

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